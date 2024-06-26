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Вышел трейлер мультсериала про Бэтмена в духе культового мультфильма из 90-х

Журналисты издания IGN опубликовали полноценный трейлер мультсериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще» в духе 90-х. К производству анимационного шоу приложил руку Брюс Тимм — создатель культового Batman: The Animated Series.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Amazon.

Проект станет переосмыслением мифологии знаменитого супергероя в эстетике 1940-х годов с глубоким погружением в тонкости психологии персонажей. В сериале появятся Женщина-кошка, Ядовитый плющ, Риддлер, Пингвин, Лоис Лейн и другие.

Героев озвучили Маккенна Грейс, Минни Драйвер, Кристина Риччи, Джейми Чон, Хеймиш Линклейтер, Дидрих Бадер, Рейд Скотт, Джейсон Уоткинс, Гари Энтони Уильямс, Том Кенни и другие. Сценаристами проекта выступили Эд Брубейкер («Мир Дикого Запада«) и Грег Рука («Бессмертная гвардия»).

Премьера первого сезона сериала состоится 1 августа в стриминговом сервисе Prime Video. В первый сезон войдёт 11 эпизодов.