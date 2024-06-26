В июле в PS Plus раздадут Borderlands 3, NHL 24 и Among Us

Sony раскрыла бесплатные игры на базовый PS Plus в мае 2024 года. В этот раз подписчикам раздадут три проекта: популярный шутер Borderlands 3, недавний симулятор хоккея NHL 24 от EA Sports и популярную инди-игру Among Us.

Забрать проекты можно будет c 2 июля — игры станут доступны подписчикам сервиса PlayStation Plus Essential. Они будут доступны в течение месяца, после чего стартует новая раздача бесплатных игр.

Фото: Sony

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в июле 2024 года

Borderlands 3 — третья часть знаменитой серии шутеров от студии Gearbox.

— третья часть знаменитой серии шутеров от студии Gearbox. NHL 24 — свежая версия симулятора хоккея от EA Sports, вышедшая осенью 2023 года.

— свежая версия симулятора хоккея от EA Sports, вышедшая осенью 2023 года. Among Us — популярная инди-игра, ставшая большим феноменом спустя годы после релиза.