ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мировые сборы мультфильма «Головоломка 2» превысили $ 800 млн

Мировые сборы мультфильма «Головоломка 2» превысили $ 800 млн
Аудио-версия:
Комментарии

26 июня стало известно, что сборы мультфильма «Головоломка 2» в мировом прокате превысили $ 800 млн. Для достижения такой цифры анимационной ленте понадобилось полторы недели — премьера состоялась 14 июня.

Мультфильма ещё в конце прошлой недели стал самой кассовой лентой 2024 года — он обошёл по заработку «Дюну 2» с её $ 711 млн. Вероятно, к концу недели новое творение Pixar сможет пробить отметку и в $ 1 млрд.

Напомним, производственный бюджет картины составил $ 200 млн. Теперь можно с уверенностью сказать, что мультфильм полностью окупился и приносит Pixar исключительно прибыль.

«Головоломка 2» рассказывает о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавятся новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение.

Наши впечатления от мультфильма
«Головоломка 2» — потрясающий мультфильм, который нужно смотреть взрослым и детям
«Головоломка 2» — потрясающий мультфильм, который нужно смотреть взрослым и детям
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android