Марк Уолберг и Холли Берри — в трейлере комедийного боевика «Наш человек из Джерси»

Компания Netflix опубликовала дебютный трейлер комедийного боевика «Наш человек из Джерси» с Марком Уолбергом и Холли Берри. В ролике показали завораживающие виды Лондона и динамичные погони.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Фильм расскажет о строителе Майке, живущем в Джерси. В какой-то момент он встречает свою школьную любовь Роксану, которую не видел много лет. Роксана усыпляет его и отвозит в Лондон, где сообщает, что она спецагент и ей нужна помощь Майка.

Ко всему прочему, в актёрский состав вошли Дж. К. Симмонс, Джеки Эрл Хейли, Адевале Акиннуойе-Агбадже, Джессика Де Гау, Элис Ли и другие. Режиссёром выступил Джулиан Фарино, работавший над сериалом «Красавцы».

Премьера ленты «Наш человек из Джерси» состоится 16 августа в стриминговом сервисе Netflix.