Звезда «Друзей» Лиза Кудроу пересматривает сериал из-за Мэттью Перри

Недавно исполнительница роли Фиби Буффе в культовом сериале «Друзья» Лиза Кудроу пообщалась с журналистами издания The Hollywood Reporter. В ходе разговора актриса призналась, что начала пересматривать шоу из-за Мэттью Перри.

По словам Кудроу, она хочет запомнить, насколько он был весёлым человеком.

Мне тяжело пересматривать сериал, потому что слишком неловко смотреть на саму себя. Однако я делаю это ради Мэттью. Мне просто хочется запомнить, насколько он был весёлым.

Напомним, звезда «Друзей» Мэттью Перри скончался 29 октября 2023 года — он утонул в собственном джакузи после отказа сердца. Смерть актёра стала крайне неожиданной новостью как для обычных зрителей, так и для звёзд Голливуда. Артисту было 54 года.