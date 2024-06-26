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Звезда «Друзей» Лиза Кудроу пересматривает сериал из-за Мэттью Перри

Звезда «Друзей» Лиза Кудроу пересматривает сериал из-за Мэттью Перри
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Недавно исполнительница роли Фиби Буффе в культовом сериале «Друзья» Лиза Кудроу пообщалась с журналистами издания The Hollywood Reporter. В ходе разговора актриса призналась, что начала пересматривать шоу из-за Мэттью Перри.

По словам Кудроу, она хочет запомнить, насколько он был весёлым человеком.

Мне тяжело пересматривать сериал, потому что слишком неловко смотреть на саму себя. Однако я делаю это ради Мэттью. Мне просто хочется запомнить, насколько он был весёлым.

Напомним, звезда «Друзей» Мэттью Перри скончался 29 октября 2023 года — он утонул в собственном джакузи после отказа сердца. Смерть актёра стала крайне неожиданной новостью как для обычных зрителей, так и для звёзд Голливуда. Артисту было 54 года.

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