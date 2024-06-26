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В России стартовали предзаказы планшета Huawei MatePad 11,5 для художников

На этой неделе в России стартовали предзаказы планшета Huawei MatePad 11,5 для художников. Если пользователь оформит предварительную покупку до 4 июля, то получит в подарок стилус M-Pencil 3-го поколения или смарт-часы Watch Fit 3 на выбор.

Фото: Huawei

Huawei MatePad 11,5”S оснащён 11,5-дюймовым экраном PaperMatte с соотношением сторон 3:2, разрешением 2800 × 1840 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Отмечается, что технология нанотравления делает работу с дисплеем близкой к ощущению использования настоящей бумаги. Причём стилус M-Pencil 3-го поколения усиливает данный эффект, имитируя сопротивление бумаги при письме.

Что касается габаритов, то устройство весит 510 граммов и имеет толщину 6,2 мм. Гаджет доступен для покупки в трёх расцветках: сиреневой, серой и серебристой.

За базовую комплектацию производитель просит 35,9 тысячи рублей, а за версию с умной магнитной клавиатурой — 44,9 тысячи рублей.