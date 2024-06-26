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На турнир EVO по файтингам зарегистрировалось рекордное для киберспорта число участников

На турнир EVO по файтингам зарегистрировалось рекордное для киберспорта число участников
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Организаторы турнира Evolution Championship Series 2024 по файтингам сообщили, что на ивент в этом году зарегистрировалось рекордное для киберспорта количество игроков.

По словам организаторов EVO 2024, на участие в чемпионате было подано более 16 тыс. заявок, 10 224 из которых сделаны уникальными пользователями. Такое количество участников является рекордным для киберспортивного соревнования.

До этого рекорд также принадлежал турниру серии EVO, прошедшему в 2016 году. Тогда в рамках соревнования выступили более 9,8 тыс. игроков. Стоит отметить, что на ивент EVO может зарегистрироваться любой желающий.

EVO — серия турниров по играм в жанре файтинг, которая организуется в США начиная с 1996 года. В этом году ивент пройдёт в LAN-формате с 19 по 21 июля в Лас-Вегасе. На чемпионате состоятся соревнования по восьми дисциплинам, включая Street Fighter 6, Tekken 8 и Mortal Kombat 1.

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