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Starcraft, CS 2 и тетрис — расписание второго дня чемпионата России по киберспорту

В четверг, 27 июня во Владивостоке продолжится трёхдневная программа Чемпионата России по компьютерному спорту — 2024. Участники турниров по шести играм ведут борьбу за призовой фонд в размере 5 млн рублей.

Сегодня определятся финалисты в ещё трёх играх — стратегии StarCraft II, командном шутере Counter-Strike 2 и тетрисе.

Расписание чемпионата России по киберспорту на 27 июня:

2:00. Тетрис, полуфинал: Даниил Kanehide Тарасов — Арсений nek0 Бескровных;

2:20. Тетрис, полуфинал: Руслан RusRus2 Копкин — Роберт Blitz Щупов;

2:40. Тетрис, матч за третье место между проигравшими;

3:15. Starcraft II, полуфинал: Артём ART Юровский — Яков YoungYakov Моисеенко;

4:15. Starcraft II, полуфинал: Юрий MindelVK Воюев — Илья milkicow Потапов;

5:15. Starcraft II, матч за третье место между проигравшими;

6:45. Counter-Strike 2, полуфинал: HOTU x ELGA — OMEMO;

9:45. Counter-Strike 2, полуфинал: DOSKI x 44 — DONSTU ESPORTS$

12:45. Counter-Strike 2, матч за третье место между проигравшими.

Начало матчей указано по московскому времени (-7 часов от Владивостока). Прямую трансляцию всех игр можно бесплатно посмотреть на VK Play.

Финалы во всех дисциплинах, в том числе Dota 2 и Tekken, будут сыграны 28 июня на открытой площадке на набережной Цесаревича.