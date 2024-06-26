Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«По факту, нам операцию никто не обещал»: сообщество CS2 — о глобальном обновлении игры

В ночь с 25 на 26 июня в Counter-Strike 2 вышло масштабное обновление, в рамках которого разработчики добавили в шутер пять новых карт. Представители сообщества игры отреагировали на крупный патч.

Ведущий Джеймс Banks Бэнкс оценил карты, которые Valve добавила в CS2:

Thera — та карта, которая может сработать… Она может заменить Vertigo уже сегодня и стать отличным улучшением для маппула. А карта Fy_Pool_day просто делает меня счастливым!

В это же время игрок Cloud9 Сергей Ax1le Рыхторов, наоборот, разочарован патчем, так как ожидал масштабный ивент в честь 25-летия шутера:

Что вы, плаки-плаки? Всё ещё ждёте годного обновления? Нет, наслаждайтесь картами, а не каким-нибудь ивентом или операцией в честь годовщины (и то, карты сделала не Valve, если я правильно понимаю).

Киберспортсмен Денис Seized Костин считает, что от Valve в целом ничего не стоит ждать:

Я вот не пойму, а почему все расстроены и переживают из-за [отсутствия] операции? Что вам она даст? Вы ещё не поняли, что Valve вообще наплевать на всё? Я лично понял это ещё после мейджора. [...]

По мнению датамайнера Максима Gabe Follower Полетаева, в ближайшие несколько месяцев операция в CS2 не выйдет:

По факту, нам операцию никто не обещал. Даже сегодняшнее обновление нам никто не обещал. [...] Учитывая, что они уже запустили новую ротацию, ожидать какое-то большое обновление, наверное, в ближайшие месяца три точно не стоит.