В Steam появилась встроенная функция записи видео из игр — ролик делается в пару кликов

Разработчики Steam представили новую экспериментальную функцию, которая позволит геймерам записывать и делиться моментами из игр «проще, чем когда-либо прежде».

Видео из игры можно будет записывать в фоновом режиме или с помощью горячих клавиш. Функция Game Recording также даёт возможность сразу же посмотреть запись: например, чтобы пересмотреть недавнее сражение или неудачный ганк в Dota 2.

Фото: Valve

Запись в Dota 2 будет включать в себя шкалу с маркерами, которые помогут найти важные и интересные события по ходу игры. Можно легко вырезать ненужное и в несколько кликов поделиться видео в формате MP4 с друзьями.

Для доступа к новой функции игрокам нужно обновить клиент Steam до бета-версии. Новинка работает во всех играх в экспериментальном формате — в том числе на Steam Deck.

Фото: Valve

Остальные подробности можно узнать на странице Game Recorder.