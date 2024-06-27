ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Steam появилась встроенная функция записи видео из игр — ролик делается в пару кликов

В Steam появилась встроенная функция записи видео из игр — ролик делается в пару кликов
Аудио-версия:
Комментарии

Разработчики Steam представили новую экспериментальную функцию, которая позволит геймерам записывать и делиться моментами из игр «проще, чем когда-либо прежде».

Видео из игры можно будет записывать в фоновом режиме или с помощью горячих клавиш. Функция Game Recording также даёт возможность сразу же посмотреть запись: например, чтобы пересмотреть недавнее сражение или неудачный ганк в Dota 2.

Фото: Valve

Запись в Dota 2 будет включать в себя шкалу с маркерами, которые помогут найти важные и интересные события по ходу игры. Можно легко вырезать ненужное и в несколько кликов поделиться видео в формате MP4 с друзьями.

Для доступа к новой функции игрокам нужно обновить клиент Steam до бета-версии. Новинка работает во всех играх в экспериментальном формате — в том числе на Steam Deck.

Фото: Valve

Остальные подробности можно узнать на странице Game Recorder.

Материалы по теме
Геймеры потратили более 1,5 триллиона рублей на игры в Steam, которые ни разу не запустили
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android