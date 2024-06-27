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Финалист чемпионата России по тетрису: эта игра будет бессмертна

Киберспортсмен Роберт Blitz Щупов после выхода в финал чемпионата России по тетрису поделился с «Чемпионатом» своими эмоциями от полуфинала.

По ходу матча Блиц уступал Руслану RusRus2 Копкину со счётом 1:3, но смог отыграться и довел дело до волевой победы.

На самом деле я очень долго готовился, много занимался, практиковался. Даже сегодняшнее утро началось не с кофе, а с тетриса. Я безумно рад — при счёте 3:3 прямо чувствовал у себя в голове стук своего сердцебиения, это было очень круто.

При этом Роберт отметил, что вовремя смог сдержать эмоции — это внесло важный вклад в результат.

Конечно, большое уважение оппоненту, просто он не выдержал напряжения и сдал позиции. Мои эмоции? Я отложил их до последнего. Полностью был на адреналине и даже не думал ни о чём, кроме фигурок.

Перед финалом с Арсением nek0 Бескровных Blitz считает себя аутсайдером:

Мой соперник уже очень давно играет в тетрис. Мы недавно смерялись — он занимает 39-е место в мировом рейтинге в приложении. У меня есть призрачные шансы сыграть, не знаю, 1-4 или 2-4, но не больше. Он, скорее всего, выиграет, но я хотя бы дам красивый бой.

Роберт Щупов также оценил текущее состояние и будущее легендарной игры:

Знаете, тетрис уже много чего пережил. Ему уже сколько? Недавно исполнилось 40 лет. Он пережил развал Советского Союза, пережила довольно-таки посредственные отношения с Electronic Arts и так далее. Я думаю, эта игра будет бессмертна — может, как-то будет уходить на второй план, но в том или ином виде будет оставаться всегда.

Финал чемпионата России по тетрису состоится завтра, 28 июня на набережной Цисаревича во Владивостоке. Общий призовой фонд на все дисциплины составляет 5 млн рублей.