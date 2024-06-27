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«Это приятно»: Леонид Каневский отреагировал на мемы со своим участием

«Это приятно»: Леонид Каневский отреагировал на мемы со своим участием
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Известный телеведущий и артист Леонид Каневский в свежем интервью рассказал об отношении к мемам со своим участием. В последние годы они стали наиболее популярными.

По словам Каневского, ему важно, чтобы люди относились к нему уважительно. Судя по мемам, которые он видел, его всё устраивает. Телеведущего радует, что в мемах нет оскорблений изи бестактных изображений. О забавных картинках, в которых в главной роли выступает Каневский, он узнал от дочери.

Приятно, что среди этих мемов ни одного бестактного изображения, ни одного бестактного слова, уважительные и ироничные фразы. И вот это, конечно, мне приятно. Люди относятся уважительно — это самое главное.

Наибольшую популярность артист получил благодаря передаче «Следствие вели...». Оттуда и взято большее количество мемов с ним.

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