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Вышел третий сезон сериала «Медведь» с Джереми Алленом Уайтом

Вышел третий сезон сериала «Медведь» с Джереми Алленом Уайтом
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Сегодня на Hulu состоялась премьера всех десяти эпизодов третьего сезона сериала «Медведь». Серии уже доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре, однако в России он не работает.

Второй сезон закончился тем, что главные герои полностью переделывают маленький ресторанчик The Beef и открывают большое заведение. Судя по всему, третий сезон посвящён тому, как персонажи справляются с новыми трудностями при ведении большого бизнеса.

Сам сериал посвящён шеф-повару Кармену Берзатто, которому в наследство от брата достаётся ресторанчик The Beef. Карми не хочет продавать это место и планирует сделать из него великое заведение, которое будет радовать людей вкусной едой и приносить прибыль.

Главные роли в шоу сыграли Джереми Аллен Уайт, Эбон Мосс-Макрак, Айо Эдебири, Лайонел Бойс и другие.

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