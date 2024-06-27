Голос Тора в Marvel Иван Жарков рассказал, как озвучивают фильмы при санкциях

В недавнем интервью актёр дубляжа Иван Жарков, наиболее известный по озвучиванию Тора в киновселенной Marvel, рассказал, как проходит дубляж картин в условиях санкций.

По словам Жаркова, в общем и целом процесс остался идентичным. Прямо как во времена, когда дубляж лент заказывался в стране официально.

Точно так же: студия, приходит заказчик с фильмом, ему предоставляют режиссёра, переводчиков. То есть заказчик приносит текст, его переводят, укладывают, а режиссёр подбирает артистов, все садятся в студию и пишут его точно так же.

Жарков отметил, что его огорчает качество пиратских зарубежных лент, которые не попали в официальный прокат. Актёр дубляжа сравнил его с тем, что было в 1990-х в подпольных видеосалонах.