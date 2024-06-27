Похоже, Xiaomi стала продавать свои смартфоны без зарядного устройства

По данным издания Phone Arena, компания Xiaomi последовала примеру конкурентов в лице Apple и других и перестала оснащать смартфоны комплектными зарядными блоками.

К такому выводу пришли после выхода устройства Redmi 13 в Европе. Покупатели обнаружили, что в комплекте отсутствовало зарядное устройство. При этом сама Xiaomi официально не сообщала о подобных намерениях и пока никак не комментировала изменения комплектации устройств.

Это может означать, что будущие смартфоны Xiaomi, особенно те, которые выпущены в Европе, также могут поставляться без зарядных устройств. Однако, возможно, более дорогие модели компании по-прежнему будут продавать с зарядкой.

Отсутствие зарядных устройств позволяет значительно сокращать электронные отходы — это улучшает экологию. Подобным уже руководствуются Apple, Samsung и другие компании.