Фильм по Street Fighter выйдет 20 марта 2026 года

По информации издания The Hollywood Reporter, экранизация Street Fighter выйдет 20 марта 2026 года.

О чём расскажет фильм по Street Fighter, не сообщается. Пока нет информации даже об актёрском составе, а недавно лента лишилась своих режиссёров в лице братьев Филиппу. Нового режиссёра пока не нашли.

Над картиной работает кинокомпания Legendary Pictures совместно с Capcom.

Street Fighter — культовая серия файтингов и одна из прародительниц всего жанра. Первая игра серии вышла на аркадных автоматах в 1987 году и стала настоящим феноменом. За 36 лет по франшизе вышло более 20 игр, включая пять номерных частей и множество спин-оффов. Последняя часть, Street Fighter 6, вышла в 2023 году и собрала массу тёплых отзывов.