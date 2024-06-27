Apple разрешила жителям Европы ремонтировать свои устройства самостоятельно

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Apple на официальном сайте объявила о расширении программы самостоятельного ремонта и диагностики своей продукции на территории Европы. Программа позволит людям выполнять некоторые виды ремонта самостоятельно, используя оригинальные запчасти и инструменты компании.

Этим шагом Apple повышает удовлетворённость клиентов и улучшает их опыт использования гаджетов.

Диагностика является частью постоянных усилий Apple по продлению срока службы продукции. Хотя Apple стремится предоставлять безопасные и доступные варианты ремонта, разработка и производство долговечных продуктов остаётся главным приоритетом. Лучший вид ремонта для клиентов и для планеты — это тот, который никогда не понадобится.

Самостоятельный ремонт поддерживает 42 вида продукции Apple и включает в себя MacBook Air на базе M3. В следующем году Канада станет 34-й страной, в которой Apple предлагает самостоятельный ремонт.