За титул чемпиона России по StarCraft 2 во второй раз подряд сыграют YoungYakov и MilkiCow

В финале чемпионата России по компьютерному спорту – 2024 в дисциплине StarCraft 2 друг против друга сыграют Яков YoungYakov Моисеенко (раса зергов) и Илья MilkiCow Потапов (терран).

Завтрашний матч станет повторением финала 2023 года: тогда со счётом 3:2 сильнее оказался YoungYakov. В свою очередь, MilkiCow становился чемпионом страны в 2022 году.

Матч за третье место завершился победой 18-летнего протосса Артёма ART Юровского. Он увозит домой приз в размере 70 тыс. рублей, а его соперник MindelVK — 30 тыс. рублей.

Фото: ФКС России

Финал чемпионата России по StarCraft II пройдёт 28 июня на набережной Цесаревича во Владивостоке. Победитель заберёт главный приз в размере 250 тыс. рублей, второй финалист выиграет 150 тыс. рублей.