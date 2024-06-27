От «Дэдпула 3» чуть не отказались: фильм спас Хью Джекман

Во время беседы с Vanity Fair Райан Рейнольдс и Шон Леви рассказали, как Хью Джекман в буквальном смысле спас фильм «Дэдпул 3». Актёр очень вовремя позвонил Рейнольдсу, и с этого момента появилась ясность, в каком направлении двигаться.

По словам Рейнольдса, он хотел сняться в третьей части и дать зрителям ещё одну историю про Дэдпула. Свою идею он также обсуждал с Шоном Леви, однако была большая проблема — отсутствие чёткой концепции и даже набросков сценария. Райан и Шон хотели сделать оригинальный фильм, а не производную от двух уже вышедших частей.

Мы знали, что хотим работать вместе, насколько это было возможно в рамках человеческих сил. Я не был полностью уверен, что это будет в пространстве Marvel. Технически это было бы продолжение.

По словам Леви, они с Рейнольдсом уже хотели говорить Кевину Файги, что у них нет даже примерного сценария, как внезапно раздался звонок от Хью Джекмана. Он согласился сняться в картине, и это был переломный момент. Рейнольдс и Леви считают, что актёр действительно спас ленту.

Мы с Райаном были на грани того, чтобы сказать Кевину: «Знаешь что? Возможно, сейчас неподходящий момент, потому что у нас нет идеи для истории». И в этот момент у Райана зазвонил телефон, и это был Хью, звонивший из своей машины.

Райан Рейнольдс подчеркнул, что после беседы с Хью у них с Файги был созвон в Zoom. Во время него актёр рассказал Кевину об участии Джекмана и отметил, что это «один шанс на миллиард».

Какой фильм получился у Леви, Рейнольдса и Джекмана, можно будет узнать 26 июля.