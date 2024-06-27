ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Геймдиректор Helldivers 2 встал на защиту сложности дополнения Shadow of the Erdtree

Геймдиректор Helldivers 2 встал на защиту сложности дополнения Shadow of the Erdtree
Аудио-версия:
Комментарии

Elden Ring получила большое дополнение Shadow of the Erdtree. Несмотря на на тёплый приём критиков, у игроков сложились смешанные впечатления от DLC. Всё дело в чрезвычайно высокой сложности и сломанном балансе.

На это отреагировал геймдиректор Helldivers 2 Йохан Пилестедт. Он выразил короткое и ёмкое мнение. Разработчик считает, что если пытаться подстраивать каждую игру под каждого, то ничего хорошего из этого не выйдет. По мнению Йохана, авторам Shadow of the Erdtree не нужно вносить изменения в DLC, потому что оно получилось отличным.

Вдобавок геймдиректор подчеркнул сходства между Helldivers 2 и Shadow of the Erdtree. Оба проекта могут подарить как положительные, так и отрицательные эмоции, и с этим ничего не поделать.

Игра для всех — это игра ни для кого. Всегда ориентируйтесь на избранную аудиторию.

Наконец, Пилестедт отметил, что геймеры, которым тяжело даётся дополнение для Elden Ring, могут установить облегчающие моды. Это хоть и будет нечестным шагом, но позволит получать от DLC больше удовольствия.

Материалы по теме
15 главных аниме лета — эти тайтлы не стоит пропускать
15 главных аниме лета — эти тайтлы не стоит пропускать
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android