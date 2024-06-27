Геймдиректор Helldivers 2 встал на защиту сложности дополнения Shadow of the Erdtree

Elden Ring получила большое дополнение Shadow of the Erdtree. Несмотря на на тёплый приём критиков, у игроков сложились смешанные впечатления от DLC. Всё дело в чрезвычайно высокой сложности и сломанном балансе.

На это отреагировал геймдиректор Helldivers 2 Йохан Пилестедт. Он выразил короткое и ёмкое мнение. Разработчик считает, что если пытаться подстраивать каждую игру под каждого, то ничего хорошего из этого не выйдет. По мнению Йохана, авторам Shadow of the Erdtree не нужно вносить изменения в DLC, потому что оно получилось отличным.

Вдобавок геймдиректор подчеркнул сходства между Helldivers 2 и Shadow of the Erdtree. Оба проекта могут подарить как положительные, так и отрицательные эмоции, и с этим ничего не поделать.

Игра для всех — это игра ни для кого. Всегда ориентируйтесь на избранную аудиторию.

Наконец, Пилестедт отметил, что геймеры, которым тяжело даётся дополнение для Elden Ring, могут установить облегчающие моды. Это хоть и будет нечестным шагом, но позволит получать от DLC больше удовольствия.