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Стартовали съёмки ромкома «Постучись в мою Тверь» с Павлом Прилучным

Стартовали съёмки ромкома «Постучись в мою Тверь» с Павлом Прилучным
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило о старте съёмок ромкома «Постучись в мою Тверь» с Павлом Прилучным и Марией Горбань в главных ролях.

В центре повествования окажется противостояние фермера Сергея и городской бизнес-леди Алисы. Задача Алисы – заполучить земли, которые принадлежат Сергею, однако тот не поддаётся ни женским чарам, ни уловкам. Тем не менее девушка не намерена уступать и решает идти до конца, преодолевая трудности деревенской жизни.

Кадры со съёмок

Фото: Пресс-служба Кинокомпании братьев Андреасян

Фото: Пресс-служба Кинокомпании братьев Андреасян

Фото: Пресс-служба Кинокомпании братьев Андреасян

Режиссёром картины выступает Симон Багдасарян. Вместе с Прилучным и Горбань в ленте сыграют Наталья Бочкарёва, Николай Козак, Андрей Свиридов, Дмитрий Власкин, Алексей Гаврилов и Павел Комаров.

Премьера ленты состоится 14 ноября. Дистрибьютор – «Атмосфера Кино».

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