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Вышла пятая серия четвёртого сезона «Пацанов»

Вышла пятая серия четвёртого сезона «Пацанов»
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27 июня на Amazon Prime Video состоялась премьера пятой серии четвёртого сезона «Пацанов». Эпизод доступен в том числе с русскими субтитрами. Таким образом, четвёртый сезон приближается к своему финалу, до которого остаётся всего три серии. Финал состоится уже 18 июля.

Четвёртый сезон шоу продолжает события третьего и рассказывает о новых разборках между людьми со сверхспособностями, Суперами, и «Пацанами» — отрядом обычных людей, который ранее возглавлял Билли Бутчер. Шоу косвенно связано с событиями спин-оффа «Поколение «Ви», который стартовал прошлым летом.

«Пацаны» получат и пятый сезон — он станет финальным. Сейчас авторы пишут его сценарий, а съёмки должны стартовать уже осенью. Премьера завершающего сезона состоится не раньше второй половины 2025 года.

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