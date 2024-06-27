Большая презентация новых гаджетов Samsung пройдёт 10 июля

Компания Samsung анонсировала мероприятие Galaxy Unpacked. По традиции на нём представят будущие гаджеты корпорации — сама презентация пройдёт 10 июля в Париже. Следить за ней можно будет на официальном YouTube-канале Samsung.

Видео доступно на YouTube-канале Samsung. Права на видео принадлежат Samsung.

Ранее инсайдеры уже рассказывали, чего ждать от выставки. На презентации Samsung должна представить складные смартфоны Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6, умные часы Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra, планшет Galaxy Tab S10 и фирменные беспроводные наушники Galaxy Buds 3.

Кроме того, корпорация может представить долгожданный Galaxy Ring — умное кольцо для отслеживания здоровья по цене смартфона.