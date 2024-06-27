Вышел тизер драматического сериала «Амура» с Юрием Колокольниковым

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Онлайн-кинотеатр KION опубликовал тизер-трейлер драматического сериала «Амура» с Алёной Михайловой и Юрием Колокольниковым в главных ролях.

«Амура» рассказывает про сестёр-близнецов Аню и Надю, которые с детства привыкли оберегать друг друга от любых опасностей. Однако пути девушек разошлись: Анна стала бойцом ММА, а Надя уехала в Японию в поисках собственного пути и свободы. Теперь сёстрам нужно вновь воссоединиться.

Видео доступно на YouTube-канале kionru. Права на видео принадлежат KION.

Также в проекте снялись Екатерина Вилкова, Аскар Ильясов, Валентин Цзин и японские артисты Юта Кога, Изуми Сано, Кен Такигава, Кохэи Масиба и другие.

Производством проекта занимался онлайн-кинотеатр KION при участии кинокомпании 1-2-3 Production и Freeland Film Ltd. Сериал также снимался при поддержке Института развития интернета.

Даты выхода у шоу пока нет.