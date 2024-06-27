ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел тизер драматического сериала «Амура» с Юрием Колокольниковым

Вышел тизер драматического сериала «Амура» с Юрием Колокольниковым
Аудио-версия:
Комментарии

Онлайн-кинотеатр KION опубликовал тизер-трейлер драматического сериала «Амура» с Алёной Михайловой и Юрием Колокольниковым в главных ролях.

«Амура» рассказывает про сестёр-близнецов Аню и Надю, которые с детства привыкли оберегать друг друга от любых опасностей. Однако пути девушек разошлись: Анна стала бойцом ММА, а Надя уехала в Японию в поисках собственного пути и свободы. Теперь сёстрам нужно вновь воссоединиться.

Видео доступно на YouTube-канале kionru. Права на видео принадлежат KION.

Также в проекте снялись Екатерина Вилкова, Аскар Ильясов, Валентин Цзин и японские артисты Юта Кога, Изуми Сано, Кен Такигава, Кохэи Масиба и другие.

Производством проекта занимался онлайн-кинотеатр KION при участии кинокомпании 1-2-3 Production и Freeland Film Ltd. Сериал также снимался при поддержке Института развития интернета.

Даты выхода у шоу пока нет.

Материалы по теме
Сериал «Тёмная материя» от Apple: что будет после финала первого сезона?
Сериал «Тёмная материя» от Apple: что будет после финала первого сезона?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android