Хоррор «Тихое место: День первый» выйдет в России уже 29 июня — СМИ

27 июня состоялась мировая премьера фильма «Тихое место: День первый». Картина вышла в большинстве кинотеатров планеты, однако так и не добралась до российского проката.

Источники издания Cinemaplex сообщают, что лента уже совсем скоро доберётся до кинотеатров России — это произойдёт 29 июня. Если данные окажутся верными, то новое «Тихое место» выйдет в стране спустя всего двое суток после мировой премьеры. Картину можно будет посмотреть в привычном русском дубляже для стран СНГ.

«Тихое место: День первый» расскажет о двух героях, которые по трагичному стечению обстоятельств оказались в эпицентре вторжения инопланетян в Нью-Йорке. Главные роли в ленте исполнили Джозеф Куинн, Алекс Вулф и Лупита Нионго. Режиссёром картины выступил Майкл Сарноски («Свинья»).