«Мы используем подход «Симпсонов»: режиссёр «Гадкого я 4» — о старении героев

Уже совсем скоро состоится премьера мультфильма «Гадкий я 4» — продолжения знаменитой анимационной франшизы студии Illumination. Картина расскажет о том, как главный герой будет вынужден столкнуться с новыми врагами, угрожающими человечеству. Однако самым сложным для Грю станет воспитание родного сына, который с младенчества уж слишком сильно напоминает отца.

В честь скорой премьеры режиссёр Крис Рено дал небольшое интервью изданию Deadline. В нём постановщик рассказал, что авторы не планируют «состаривать» главных героев — в этом плане у франшизы подход в стиле «Симпсонов», где персонажи как будто застыли во времени.

Я не думаю, что публику волнует взросление героев. Мы могли бы написать историю о том, как Марго стукнуло 18 лет и она поступает в колледж. Но мы используем подход «Симпсонов», согласно которому никто не стареет. Они как бы застыли во времени. Я смотрел «Гадкого я 4» со зрителями несколько раз и не чувствую, что люди выходят из зала и спрашивают: «Почему Марго так и не выросла?»

Премьера мультфильма «Гадкий я 4» состоится 3 июля. Стив Карелл («Офис») вновь озвучил главного героя, шпиона Грю. Кристен Уиг («Марсианин») подарила голос Люси Уайлд, а главного злодея сыграл комик Уилл Феррелл («Барби»).