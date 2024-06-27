FIFA впервые проведёт чемпионат по игре Rocket League вместо киберфутбола

Международная футбольная организация FIFA проведёт международный турнир FIFAe World Cup по игре Rocket League.

Соревнование состоится благодаря партнёрству FIFA и Rocket League. В рамках киберспортивного чемпионата по гибриду гонок и футбола сразятся 16 национальных сборных. Это будет первый турнир от FIFA в данной дисциплине.

Страны, сборные которых будут представлены на FIFAe World Cup, будут выбраны на основе базы игроков и предыдущих результатов киберспортсменов на про-сцене Rocket League. Члены FIFA смогут организовать свои квалификации, чтобы найти лучших игроков для сборной.

Даты проведения FIFAe World Cup, а также призовой фонд соревнования и другие подробности на данный момент неизвестны. Организаторы ивента сообщают, что вскоре появится больше информации.