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Вышел тизер комедии «Василий» с Александром Петровым про борьбу с мексиканским картелем

Вышел тизер комедии «Василий» с Александром Петровым про борьбу с мексиканским картелем
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«Кинопоиск» представил первый тизер «Василия» — приключенческой комедии с Александром Петровым («Лёд»). Премьера ленты состоится 23 января 2025 года во всех кинотеатрах страны.

Видео доступно на YouTube-канале Киноафиша Трейлеры. Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

«Василий» расскажет историю скромного учителя ОБЖ из посёлка Ковылкино, который отправляется в Мексику, чтобы навестить своего брата-близнеца Колю. Впоследствии герой узнаёт, что его родственник умудрился обмануть мексиканский наркокартель на деньги — теперь обоим братьям предстоит выбраться из нелёгкой ситуации, применяя знания Василия на практике, и попутно найти свою любовь и семью.

Помимо Александра Петрова, в «Василии» также сыграли Валентина Мазунина («Оффлайн»), Павел Ворожцов («Мастер и Маргарита»), Дмитрий Лысенков («Вампиры средней полосы») и другие актёры. Режиссёром выступил Дима Литвиненко («Совершенно летние»).

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