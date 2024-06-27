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BetBoom Team представила новую форму — в ролике-анонсе снялась Дора

BetBoom Team представила новую форму — в ролике-анонсе снялась Дора
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Российский киберспортивный клуб BetBoom Team анонсировал игровые джерси в новом стиле организации. В ролике, посвящённом данному событию, снялась популярная певица Дора.

В видео к Доре также присоединились игроки BetBoom Team: из состава по Dota 2 в ролике появились Егор Nightfall Григоренко, Данил gpk Скутин и Александр TORONTOTOKYO Хертек, а ростер по Counter-Strike 2 представили Владислав nafany Горшков, Александр zorte Загодыренко и Павел s1ren Оглоблин.

По словам CEO BetBoom Team Александра Севиринова, клуб не просто представляет новую форму, а анонсирует редизайн всего стиля организации.

Ближайшим турниром, на котором выступит состав по Dota 2, станет Riyadh Masters 2024. А ростеру по Counter-Strike 2, в свою очередь, предстоит сыграть на Skyesports Championship 2024 и IEM Cologne 2024.

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