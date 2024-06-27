В «Одноклассниках» появилось автоматическое размытие эротических изображений

Администрация российской социальной сети «Одноклассники» представила новую функцию — автоматическое размытие эротических изображений и GIF-файлов. Об этом рассказали «Газете.ру» в пресс-службе компании.

Функция размытия эротических медиафайлов работает автоматически — за это отвечают две модели искусственного интеллекта. Одна сканирует файл и определяет визуальное содержимое в нём, вторая — относит контент к определённому типу, после чего он или размывается, или остаётся в своём первоначальном виде. При этом юзеры всегда могут посмотреть, что скрывается за размытием, кликнув по нему.

В администрации соцсети заявили, что апдейт с размытием не затрагивает изобразительное искусство, фотографии на пляже и фотографии спортсменов. При этом если фотография или GIF-анимация покажется пользователям нежелательной, то они смогут пожаловаться на файл.