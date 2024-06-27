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В Steam стартовала большая летняя распродажа со скидками на тысячи игр

В Steam стартовала большая летняя распродажа со скидками на тысячи игр
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27 июня в Steam началась масштабная летняя распродажа. На протяжении ближайших двух недель игроки смогут приобрести множество самых разных проектов со скидками. Покупать игры можно и в России — мы собрали самые примечательные варианты.

Видео доступно на YouTube-канале Game Clips And Tips. Права на видео принадлежат Valve.

Интересные предложения на летней распродаже в Steam

Весенняя распродажа в Steam продлится до 20:00 мск 11 июля. На протяжении всего периода размер скидок останется неизменным.

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