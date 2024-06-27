В Steam стартовала большая летняя распродажа со скидками на тысячи игр
27 июня в Steam началась масштабная летняя распродажа. На протяжении ближайших двух недель игроки смогут приобрести множество самых разных проектов со скидками. Покупать игры можно и в России — мы собрали самые примечательные варианты.
Видео доступно на YouTube-канале Game Clips And Tips. Права на видео принадлежат Valve.
Интересные предложения на летней распродаже в Steam
- Baldur's Gate 3 — 1599 рублей (-20%)
- Elden Ring — 2399 рублей (-40%)
- Divinity: Original Sin 2 — 239 рублей (-70%)
- Palworld — 825 рублей (-25%)
- Enshrouded — 1119 рублей (-20%)
- Terraria — 192 рубля (-50%)
- Death Stranding: Director's Cut — 1649 рублей (-50%)
- Mount & Blade 2: Bannerlord — 1399 рублей (-50%)
- Lies of P — 2399 рублей (- 40%)
- The Talos Principle 2 — 550 рублей (-50%)
- A Plague Tale: Requiem — 1119 рублей (-60%)
- Control Ultimate Edition — 399 рублей (-75%)
- Age of Wonders 4 — 1938 рублей (-30%)
- Stellaris — 659 рублей (-70%)
- Deep Rock Galactic — 263 рубля (-67%)
- Sons Of The Forest — 737 рублей (-33%)
Весенняя распродажа в Steam продлится до 20:00 мск 11 июля. На протяжении всего периода размер скидок останется неизменным.
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