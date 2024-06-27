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Стартовали съёмки комедии «Мой друг КотоПушкин» про рэп-батл по роману «Евгений Онегин»

Киностудия «Мармот-фильм объявила о начале съёмок комедии «Мой друг КотоПушкин» с Алисой Конашенковой. Весь процесс будет проходить вплоть до июля. Ко всему прочему, пресс-служба компании опубликовала множество кадров с площадки.

Согласно синопсису, 12-летняя Милана хочет выиграть Всероссийский конкурс рэп-дуэлей по роману «Евгений Онегин», однако для победы девочке придётся не только преодолеть страх сцены, но и справиться с коварной соперницей. Помогать в этом Милане будет чёрный кот, в котором живёт душа хулигана Саши Пушкина.

Также в актёрский состав вошли Елизавета Боярская, Михаил Евланов, Евгения Добровольская, Евгения Синицкая, Никита Конкин и многие другие. Кресло режиссёра заняла Алёна Михайлова («Ворона. Тень справедливости»).

Сроки и дата выхода картины пока не раскрываются.

Кадры со съёмок

Фото: Пресс-служба киностудии «Мармот-фильм»

Фото: Пресс-служба киностудии «Мармот-фильм»

Фото: Пресс-служба киностудии «Мармот-фильм»

Фото: Пресс-служба киностудии «Мармот-фильм»

Фото: Пресс-служба киностудии «Мармот-фильм»

Фото: Пресс-служба киностудии «Мармот-фильм»

Фото: Пресс-служба киностудии «Мармот-фильм»