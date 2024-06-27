Карточки с комбо в игре Hamster Kombat про хомяка на 27–28 июня

В популярной игре Hamster Kombat, которая сейчас завоёвывает внимание миллионов пользователей по всему миру, помимо ежедневных шифров с азбукой Морзе, есть и ежедневные комбо-карты.

Карты, действующие с 27 по 28 июня, выглядят следующим образом:

Long squeeze в разделе Specials.

в разделе Specials. Short squeeze в разделе Specials.

в разделе Specials. License Philippines в разделе Legal.

Для чего нужны ежедневные карточки с комбо? Собрав комбинацию, можно быстро заработать 5 млн монет и повысить пассивный заработок.

С помощью азбуки Морзе и комбо-карт создатели Hamster Kombat привлекают ещё больше внимания к своему проекту и позволяют пользователям дополнительно заработать ещё больше монет. Следующая сборка должна появиться на следующий день примерно в 15:00 мск.