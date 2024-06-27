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Конор Макгрегор станет следующей целью убийства в Hitman 3

Конор Макгрегор станет следующей целью убийства в Hitman 3
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Студия IO Interactive раскрыла, что следующей неуловимой целью для убийства в Hitman: World of Assassination станет звезда и бывший чемпион UFC Конор Макгрегор. Увидеть эпатажного бойца смешанных единоборств можно в опубликованном ролике.

Видео доступно на YouTube-канале HITMAN. Права на видео принадлежат IO Interactive.

Макгрегор появится в игре под псевдонимом Disruptor — встретить его можно будет в рамках новой бесплатной миссии. Игрокам также предстоит спасти оппонента ирландского бойца от гибели на ринге.

Ко всему прочему в Hitman: World of Assassination появится тематический набор с новыми предметами. В него войдёт пальто ирландца, гиря в цветах флага страны и другие вещи.

Сама миссия с устранением Конора Макгрегора будет доступна в период с 27 июня по 29 июля.

Предстоящая дорожная карта

Фото: IO Interactive

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