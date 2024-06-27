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Ремейк «Ворона» с Биллом Скарсгардом получил возрастной рейтинг «для взрослых»

Ремейк «Ворона» с Биллом Скарсгардом получил возрастной рейтинг «для взрослых»
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Журналисты издания Bloody Disgusting сообщили, что ремейк фильма «Ворон» с Биллом Скарсгардом получил возрастной рейтинг R. Это значит, что картина не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим возраста 17 лет.

Отмечается, что в новом «Вороне» будут присутствовать сцена кровавого насилия, употребления наркотиков, нецензурная лексика, постельные эпизоды и частичная нагота.

Напомним, ремейк культового фильма 1994 года расскажет о рок-музыканте Эрике Дрэйвене, который жертвует собой ради возлюбленной, но возвращается в наш мир ради возмездия. Новую версию картины уже раскритиковали авторы оригинала из-за внешнего вида главного героя, больше напоминающего злодея, с которым и должен сразиться.

В кинотеатрах России лента выйдет одновременно со всем миром — 22 августа.

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