Новый апдейт для Windows 11 «ломает» ПК пользователей
Недавно компания Microsoft выпустила для операционной системы Windiws 11 свежий апдейт под маркировкой KB5039302. После установки обновления многие пользователи начали жаловаться, что их ПК погрузился в бесконечный цикл перезагрузок, из-за чего его стало невозможно использовать.
В Microsoft подтвердили наличие проблемы. Отмечается, что ситуация затрагивает системы с двумя версиями Windows 11: 22H2 и 23H2.
После установки обновлений, выпущенных 26 июня 2024 г. (KB5039302), некоторые устройства столкнулись с проблемами. Затронутые системы могут многократно перезапускаться и требовать операций восстановления для возобновления нормального использования.
Microsoft пока не нашла способ решить проблему, поэтому приостановила распространение обновления KB5039302. Когда компания исправит сложившуюся ситуацию, неизвестно.
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