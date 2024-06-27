Новый апдейт для Windows 11 «ломает» ПК пользователей

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Недавно компания Microsoft выпустила для операционной системы Windiws 11 свежий апдейт под маркировкой KB5039302. После установки обновления многие пользователи начали жаловаться, что их ПК погрузился в бесконечный цикл перезагрузок, из-за чего его стало невозможно использовать.

В Microsoft подтвердили наличие проблемы. Отмечается, что ситуация затрагивает системы с двумя версиями Windows 11: 22H2 и 23H2.

После установки обновлений, выпущенных 26 июня 2024 г. (KB5039302), некоторые устройства столкнулись с проблемами. Затронутые системы могут многократно перезапускаться и требовать операций восстановления для возобновления нормального использования.

Microsoft пока не нашла способ решить проблему, поэтому приостановила распространение обновления KB5039302. Когда компания исправит сложившуюся ситуацию, неизвестно.