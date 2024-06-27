Опубликованы первые кадры 4-го сезона шоу «Медленные лошади» — премьера 4 сентября

Компания Apple раскрыла, что четвёртый сезон шпионского сериала «Медленные лошади» дебютирует 4 сентября. Ко всему прочему, представители компании поделились первыми кадрами продолжения.

Сериал основан на романе «Хромые кони» Мика Геррона. Согласно синопсису, после провала тренировочного задания агент британской контрразведки MI5 Ривер Картрайт сослан в отдел «Медленные лошади» в «Слау Хаусе». Жизнь там проходит в скуке, пока отдел не оказываются втянутыми в опасную авантюру, затеянную в главном управлении MI5.

В актёрский состав проекта вошли Джек Лауден, Гари Олдман, Кристин Скотт Томас, Дастин Демри-Бёрнс, Розалинд Элизар, Саския Ривз, Кристофер Чунг, Крис Райлли, Эйми-Ффион Эдвардс, Кадифф Кирван и другие. Режиссёрами выступили Джеймс Хоуз и Джереми Ловеринг.

Четвёртый сезон шоу «Медленные лошади» выйдет в стриминговом сервисе Apple TV+. После премьеры двух первых эпизодов в лень премьеры последующие серии будет выходить раз в неделю,

Первые кадры 4-го сезона

Фото: Apple

Фото: Apple

Фото: Apple

Фото: Apple

Фото: Apple

Фото: Apple

Фото: Apple