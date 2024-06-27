В деле о смерти звезды «Друзей» Мэттью Перри появились первые подозреваемые

Недавно журналисты Los Angeles Times сообщили, что расследование смерти звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри близко к завершению. Ссылаясь на двух источников в правоохранительных органах, представители издания поделились, что прокуратура скоро примет решение о вынесении обвинительного приговора нескольким подозреваемым.

Дело в том, что после вскрытия в желудке Перри были обнаружены следы кетамина, который иногда используется для лечения депрессии. Однако уровень вещества в крови превышал норму, поэтому прокуратура рассматривает вариант с обвинением лиц, которые помогали актёру с приобретением кетамина.

Напомним, звезда «Друзей» Мэттью Перри скончался 29 октября 2023 года — он утонул в собственном джакузи после отказа сердца. Смерть актёра стала крайне неожиданной новостью как для обычных зрителей, так и для звёзд Голливуда. Артисту было 54 года.