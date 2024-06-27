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Российскую драму «Просточеловек» признали лучшим фильмом на кинофестивале в США

Российскую драму «Просточеловек» признали лучшим фильмом на кинофестивале в США
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Журналисты издания «Бюллетень кинопрокатчика» сообщили, что российская драма «Просточеловек» получила почётную награду на кинофестивале в США. Жюри Nevada Women’s Film Festival признало дебютную работу режиссёра Яны Климовой-Юсуповой лучшим полнометражным художественным фильмом мероприятия.

Фильм «Просточеловек» рассказывает о бывшем детдомовце Саше, который получает шанс впервые увидеть свою мать за несколько дней до переезда в Испанию. Теперь перед ним стоит выбор: уехать в другую страну или остаться дома и попробовать узнать своих близких.

Главную роль в ленте исполнил Филипп Авдеев («Далёкие близкие»), в фильме также снялись Агата Муцениеце («Крюк»), Чулпан Хаматова («Доктор Лиза») и другие актёры.

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