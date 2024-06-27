«У меня как такового отпуска не было»: Дурачьё из Gladiators — о подготовке к RM по Доте

Российский киберспортсмен Антон dyrachyo Шкредов из состава Gaimin Gladiators по Dota 2 рассказал о своём отпуске, а также высказался о подготовке команды к международному чемпионату Riyadh Masters 2024.

С целью победить на турнире в Эр-Рияде команда Антона проводит шесть тренировочных матчей в день:

У меня как такового отпуска не было. Я занимался небольшим переездом и просто проводил время с девушкой и семьёй. На Riyadh Masters 2024 есть цель — показать адекватную игру, а также постараться победить. Если говорить о подготовке, то она всегда одна в «Доте»: играешь как можно больше пабов, практикуешь новых героев. Также мы проводим шесть тренировочных матчей в день. Ну и общаемся постоянно.

Топ-турнир Riyadh Masters 2024 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 коллективов разыграют призовой фонд в размере $ 5 млн. Команда Gaimin Gladiators получила прямое приглашение во вторую стадию чемпионата.