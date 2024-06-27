ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер боевика Flight Risk от Мела Гибсона — премьера 18 октября

Вышел трейлер боевика Flight Risk от Мела Гибсона — премьера 18 октября
Аудио-версия:
Комментарии

На этой неделе кинокомпания Lionsgate опубликовала дебютный трейлер боевика Flight Risk с Марком Уолбергом («Третий лишний», «Анчартед: На картах не значится»). В ролике показали попытку побега опасного преступника с самолёта.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Картина расскажет о пилоте, который перевозит заключённого для суда, однако в какой-то момент напряжение между членами экипажа начинает нарастать. Другие подробности сюжета неизвестны.

Также в актёрский состав вошли Тофер Грейс, Мишель Докери, Мониб Абхат, Атанас Сребрев и другие. Режиссёром выступил лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» Мел Гибсон.

Премьера картины Flight Risk в мировом прокате состоится 18 октября. Дата выхода картины в кинотеатрах России пока не раскрывается.

Материалы по теме
Видео
Марк Уолберг и Холли Берри — в трейлере комедийного боевика «Наш человек из Джерси»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android