Вышел трейлер боевика Flight Risk от Мела Гибсона — премьера 18 октября

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На этой неделе кинокомпания Lionsgate опубликовала дебютный трейлер боевика Flight Risk с Марком Уолбергом («Третий лишний», «Анчартед: На картах не значится»). В ролике показали попытку побега опасного преступника с самолёта.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Картина расскажет о пилоте, который перевозит заключённого для суда, однако в какой-то момент напряжение между членами экипажа начинает нарастать. Другие подробности сюжета неизвестны.

Также в актёрский состав вошли Тофер Грейс, Мишель Докери, Мониб Абхат, Атанас Сребрев и другие. Режиссёром выступил лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» Мел Гибсон.

Премьера картины Flight Risk в мировом прокате состоится 18 октября. Дата выхода картины в кинотеатрах России пока не раскрывается.