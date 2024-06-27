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Журналисты издания Variety сообщили, что звезда «Баффи — истребительница вампиров» Сара Мишель Геллар сыграет в приквеле «Декстера». Актрисе досталась роль Тани Мартин, начальника полиции и нового босса Декстера.

Напомним, действия шоу развернутся в 1991 году, за 15 лет до событий «Декстера». Сериал охватит момент жизни Декстера Моргана, когда он только превращается из рядового студента в мстительного серийного убийцу. Кровожадные порывы героя становятся слишком огромными, поэтому ему предстоит научиться контролировать их.

Шоураннером проекта выступил Клайд Филлипс, а исполнительными продюсерами — Майкл С. Холл, Скотт Рейнольдс, Мэри Лиа Саттон, Тони Эрнандес и Лилли Бернс. Полный актёрский состав держится ещё в секрете.

Дата премьеры сериала пока не раскрывается. В первый сезон приквела войдёт 10 эпизодов.