В фильме «Властелин колец» про Голлума появятся герои из саги Питера Джексона

Недавно режиссёр фильма «Властелине колец: Охота на Голлума» Энди Сёркис в очередной раз пообщался с журналистами. В ходе разговора постановщик намекнул, что в его грядущей ленте появятся персонажи из оригинальной трилогии Питера Джексона.

В фильме будет показан мир Средиземья таким, каким его видел Голлум.

Грядущая лента расскажет предысторию Голлума и покажет ту часть истории персонажа, которую авторы не осветили в предыдущих фильмах. По книгам Толкина, Гэндальф отправлял на поиски Голлума именно Арагорна. Продюсером выступит Питер Джексон, который будет вовлечён во все стадии работы над картиной.

Премьера «Властелина колец: Охота на Голлума» запланирована на 2026 год, а точная дата пока неизвестна.