Опубликованы новые кадры из аниме по «Терминатору» — премьера 29 августа

На этой неделе журналисты издания Entertainment Weekly опубликовали ворох новых кадров из аниме по «Терминатору» — проект получил название Terminator Zero. На них показаны герои будущего шоу: Малкольм Ли, Кокоро, Эйко и другие

Напомним, мультсериал расскажет историю новых персонажей, однако всё же станет частью официального канона. Сюжет крутится вокруг главной героини, которая прибывает в 1997 год из будущего, чтобы спасти учёного Малкольма Ли, который разрабатывает некий искусственный интеллект, способный противостоять Скайнету.

Все эпизоды шоу выйдут сразу 29 августа в стриминговом сервисе Netflix. Производством аниме занимается студия Production I.G., известная по «Призраку в доспехах», а также компания Skydance.

Новые кадры

Фото: Entertainment Weekly/Netflix

Фото: Entertainment Weekly/Netflix

Фото: Entertainment Weekly/Netflix

Фото: Entertainment Weekly/Netflix