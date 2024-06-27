ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Опубликованы новые кадры из аниме по «Терминатору» — премьера 29 августа

Опубликованы новые кадры из аниме по «Терминатору» — премьера 29 августа
Аудио-версия:
Комментарии

На этой неделе журналисты издания Entertainment Weekly опубликовали ворох новых кадров из аниме по «Терминатору» — проект получил название Terminator Zero. На них показаны герои будущего шоу: Малкольм Ли, Кокоро, Эйко и другие

Напомним, мультсериал расскажет историю новых персонажей, однако всё же станет частью официального канона. Сюжет крутится вокруг главной героини, которая прибывает в 1997 год из будущего, чтобы спасти учёного Малкольма Ли, который разрабатывает некий искусственный интеллект, способный противостоять Скайнету.

Все эпизоды шоу выйдут сразу 29 августа в стриминговом сервисе Netflix. Производством аниме занимается студия Production I.G., известная по «Призраку в доспехах», а также компания Skydance.

Новые кадры

Фото: Entertainment Weekly/Netflix

Фото: Entertainment Weekly/Netflix

Фото: Entertainment Weekly/Netflix

Фото: Entertainment Weekly/Netflix

Фото: Entertainment Weekly/Netflix

Материалы по теме
В аниме по «Терминатору» сыграет Тимоти Олифант, звезда «Крепкого орешка 4»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android