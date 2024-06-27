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Создатель Dark Souls и Elden Ring признался, что в видеоиграх он «полный ноль»

На этой неделе создатель Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring и других хардкорных экшенов Хидетака Миядзаки пообщался с журналистами издания The Guardian. В ходе разговора руководитель FromSoftware признался, что в видеоиграх он «полный ноль».

Также Миядзаки поделился, что при прохождении Elden Ring старался использовать любую доступную помощь, однако даже в таком случае испытывал огромные проблемы.

Хочу сразу обозначить: в видеоиграх я полный отстой, поэтому мой подход к играм заключался в том, чтобы использовать всю доступную помощь… Свобода и открытый мир Elden Ring, скорее всего, сильно снизили барьер для входа таким игрокам, как я.

Напомним, первое и единственное дополнение для культовой Elden Ring под названием Shadow of the Erdtree вышло 21 июня.