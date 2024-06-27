Киберспортсмены Malr1ne и Donk — финалисты в номинации «Прорыв года» на Esports Awards

Российские киберспортсмены Станислав Malr1ne Поторак и Данил donk Крышковец номинированы на премию Esports Awards в категории «Прорыв года».

Представители киберспортивной премии анонсировали финалистов по ряду номинаций. Одной из них оказалась категория «Прорыв года», где были номинированы россияне Малрин из состава Team Falcons по Dota 2 и Донк из ростера Team Spirit по Counter-Strike 2, а также ещё шесть киберспортсменов, представляющих другие страны и дисциплины.

Кроме этого, были объявлены финалисты в таких номинациях, как «Креативная команда года», «Киберспортивная игра года» и «Стример года». Анонс победителей состоится 24 августа 2024 года в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup в Саудовской Аравии.