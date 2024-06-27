Virtus.pro покинула турнир 1win Series Summer по Dota 2 по итогам первого игрового дня

Российская Virtus.pro покинула турнир 1win Series Dota 2 Summer по итогам первого игрового дня ивента с призовым фондом $ 100 тыс.

27 июня состоялись все матчи группы A. «Медведи» начали выступление на соревновании с поражения в матче с российской 1win. Затем VP удалось обыграть PSG.Quest, однако в решающем противостоянии за слот в плей-офф «медведи» вновь оказались слабее состава 1win по Dota 2.

В итоге Virtus.pro заняла 5-6-е место на турнире 1win Series Dota 2 Summer. Награда за такой результат на данном ивенте не предусмотрена.

Чемпионат 1win Series Dota 2 Summer по «Доте» проходит в онлайн-формате с 27 по 30 июня 2024 года. В рамках соревнования восемь команд сражаются за призовой фонд в размере $ 100 тыс.