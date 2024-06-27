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Финал битвы за 5 миллионов — расписание последнего дня чемпионата России по киберспорту

Финал битвы за 5 миллионов — расписание последнего дня чемпионата России по киберспорту
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В пятницу, 28 июня во Владивостоке пройдут решающие матчи в рамках чемпионата России по компьютерному спорту — 2024.

Финалисты в шести дисциплинах разыграют призовой фонд в размере 5 млн рублей (от 300 тыс. до 1,5 млн на игру). Все матчи пройдут в открытом формате на набережной Цесаревича.

Расписание чемпионата России по киберспорту на 28 июня:

  • 2:30. Финальный этап по DCL (гонки на дронах);
  • 3:45. Финал по тетрису, Арсений nek0 Бескровных — Роберт Blitz Щупов;
  • 4:30. Финал по Tekken 8, Вячеслав caliber7.62x39 Новиков — Алексеq Sandor Караваев;
  • 5:45. Финал по StarCraft 2, Яков YoungYakov Моисеенко — Илья milkicow Потапов;
  • 7:30. Финал по Dota 2, V1dar Gaming — bald dynasty;
  • 10:30. Приветственная церемония;
  • 11:00. Финал по Counter-Strike 2, HOTU x ELGA — DONTSU Esports.

Начало матчей указано по московскому времени (-7 часов от Владивостока). Прямую трансляцию всех игр можно бесплатно посмотреть на VK Play.

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