«Финансово-цифровая грамотность»: в Госдуме рассказали о пользе Hamster Kombat

Недавно зампред Комитета Госдумы по информационной политике и депутат фракции «Новые люди» Антон Ткачёв рассказал о пользе игре Hamster Kombat про хомяка.

Ткачёв считает, что игравшие в тайтл развивают свою финансово-цифровую грамотность. По мнению депутата, благодаря игре люди начинают узнавать о криптовалюте, а также о том, как торговать на рынке и делать всё правильно в этом направлении.

И на самом деле в игре, что самое интересное, и что мне нравится, там идёт некая такая финансово-цифровая грамотность. То есть для того чтобы получить монетки, там есть выполнение заданий, тебе нужно посмотреть определенный ролик, который, соответственно, публикуется на канале Hamster Kombat.

Суть Hamster Kombat в том, чтобы нажимать на экран и таким образом фармить монетки. В дальнейшем также можно улучшать свою биржу, прокачивать пассивный доход и заниматься подобным. Это некий аналог криптофарминга.