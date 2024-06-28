Определились первые победители чемпионата России по киберспорту

Во Владивостоке завершились финальные матчи чемпионата России по компьютерному спорту – 2024 в трех личных дисциплинах.

В ходе решающего этапа по гонкам дронов DCL The Game быстрее всех оказался Александр Salie1 Холкин, защитивший титул лучшего пилота России.

Финал по тетрису завершился уверенной победой Арсения nek0 Бескровных (4:0 над Blitz), а чемпионом России по файтингу Tekken 8 стал Вячеслав caliber7.62x39 Новиков, в напряженной серии выигравший у Sandor со счётом 4:3.

Главный приз в каждой из трех дисциплин составил 250 тыс. рублей, финалисты же заработали по 150 тысяч.

После небольшой паузы определится чемпион России по StarCraft 2, затем – победители турниров по Dota 2 и Counter-Strike 2. Все матчи проходят на набережной Цесаревича.